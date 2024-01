Funcap revela que quase metade do litoral de Beberibe está ameaçada por erosão

A cidade costeira de Beberibe, localizada no Litoral Leste do Ceará, está enfrentando um sério desafio ambiental, com 45% de seu litoral em risco de erosão, revelaram dados da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) em colaboração com a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra). O problema não é exclusivo de Beberibe, pois outros 17 municípios ao longo do litoral cearense compartilham do mesmo risco.



A dinâmica das ondas do mar invadindo a praia tem gerado transtornos para a população local e estabelecimentos à beira-mar. Uma pesquisa detalhada conduzida pela Funcap identificou que as cidades litorâneas com maior percentual de erosão consolidada estão no Litoral Leste, lideradas por Beberibe (45%), seguida por Cascavel (34%) e Aracati (30%).

A pesquisa está em andamento, e a segunda fase envolverá a interação com a população diretamente afetada. A erosão também preocupa em nível internacional, como apontado por um estudo da Comissão Europeia, publicado na revista científica Nature em agosto de 2023. Esse estudo destacou que a Praia de Morro Branco, em Beberibe, está entre as mais ameaçadas globalmente.

Segundo as projeções, a faixa de areia da Praia de Morro Branco pode encolher 224,6 metros até o ano de 2100, classificando-a como a 14ª mais ameaçada do mundo. O litoral brasileiro, de acordo com o estudo, é o mais vulnerável de toda a América do Sul.

Medidas Emergenciais e Investimentos

Diante dessa situação crítica, alguns prefeitos têm anunciado medidas para conter o avanço da maré. O prefeito de Icapuí, Lacerda Filho (PSD), recentemente anunciou a implantação de um espigão na Praia da Peroba, com um investimento total de cerca de R$ 11 milhões, sendo R$ 7 milhões provenientes do Governo Federal. O projeto, considerado um protótipo, visa diminuir os danos causados pelo processo de erosão. O prefeito destaca a importância não apenas ambiental, mas também social da iniciativa, destacando os problemas enfrentados pela população.

Cidades como Caucaia também buscam soluções, como o Projeto de Revitalização da Avenida Litorânea, que beneficiará não apenas a infraestrutura turística, mas também os barraqueiros locais. Além disso, a urbanização dos espigões do Icaraí está no planejamento da gestão municipal.

