Pefoce confirma identidade de ossada e Justiça decreta prisão de policiais militares

Em uma investigação conduzida pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce), foi concluído que a ossada encontrada em uma área de mata em dezembro do ano passado pertence ao jovem Antônio Marcos da Silva Costa, conhecido como 'Marcão', desaparecido após abordagem policial em Camocim. A Justiça Estadual determinou a prisão preventiva de oito policiais militares em setembro.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a informação em nota, destacando que o laudo pericial foi emitido em 12 de janeiro de 2024. O corpo de 'Marcão' foi descoberto na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará, quatro meses após seu desaparecimento em agosto de 2023.





A Pefoce utilizou a coleta de material genético da vítima, comparando-o com o perfil genético da mãe no Banco Nacional de Perfis Genéticos para confirmar a identidade da ossada. O documento resultante foi encaminhado à Polícia Militar do Ceará e à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) para investigação.





A Justiça do Ceará decretou a prisão preventiva de oito policiais do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) em setembro de 2023. Entre os detidos estão o sargento Cristiano Oliveira Sousa, o cabo Demairton Cipriano Silva, e os soldados Samuel Santiago de Lima, José Márcio Carneiro Almada, Eduardo Florêncio da Silva, Wellington Xavier de Farias, José Márcio Barroso da Silva Júnior e Josinaldo Ferreira Barbosa Monteiro, todos investigados por tortura.





Antônio Marcos da Silva Costa desapareceu após uma abordagem policial na Praia do Maceió, em Camocim, no dia 27 de agosto de 2023. Testemunhas afirmam que ele foi agredido pelos agentes de segurança após recusar entregar seu celular. Seus dois amigos, também abordados, foram liberados na madrugada seguinte, enquanto o corpo de Antônio Marcos foi localizado após quatro meses de busca.





