Pesquisadores cearenses anunciam projeto "Elminho" para ventilação pediátrica

Pesquisadores da Faculdade de Medicina (FAMED) da Universidade Federal do Ceará (UFC) revelaram hoje detalhes sobre o projeto "Elminho", uma iniciativa inovadora direcionada à ventilação pediátrica.





Inspirado no capacete Elmo, utilizado em pacientes com insuficiência respiratória, o Elminho visa evitar a intubação de pacientes pediátricos, abrangendo faixas etárias de seis meses a 14 anos, que sofrem de doenças respiratórias. A equipe de pesquisa destaca que a tecnologia é crucial para oferecer alternativas menos invasivas e mais confortáveis para os pequenos pacientes.





Atualmente em fase de estudos, o dispositivo de ventilação está em busca de recursos para impulsionar seu desenvolvimento. A previsão é que o protótipo do capacete seja concretizado ainda este ano, marcando o início de uma etapa crucial no projeto.





Os primeiros testes do equipamento serão conduzidos nos renomados hospitais Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA) e no Infantil Albert Sabin (HIAS). Esta fase de testes é crucial para validar a eficácia e segurança do Elminho, antes de sua potencial implementação mais ampla.





