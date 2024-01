A movimentação de Luizianne Lins e Evandro Leitão na disputa pela indicação do PT à prefeitura de Fortaleza

Cinco nomes disputam a indicação do PT para disputar a prefeitura de Fortaleza. Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar, Arthur Bruno, Luizianne Lins e Evandro Leitão. Os dois últimos surgem com maiores chances de indicação. Luizianne Lins pelo histórico político e Evandro Leitão pelos apoios que o cercam, sobretudo, do ministro da Educação, Camilo Santana.



Os dois se movimentaram politicamente nesta última semana. Por ocasião da vinda do presidente Lula ao Ceará, Evandro foi recebê-lo no Aeroporto, sentou-se na primeira fila da solenidade e ganhou protagonismo no evento de lançamento da pedra fundamental do Campus do ITA no Ceará.

Luizianne Lins usou uma tática diferente, resolveu não comparecer ao evento com a presença do presidente Lula. Sua ausência foi notada e causou preocupação na base petista. Sua assessoria alegou que ela não precisaria passar pela mesma circunstância, alegando que foi barrada ao tentar subir ao palco principal em evento anterior, por ocasião da primeira visita de Lula ao Ceará.

Ainda nesta semana o Diretório estadual do PT Ceará, se reuniu no Hotel Praia Centro, para a avaliar o primeiro ano de governo Elmano e definir metas para 2024. Evandro esteve presente, Luizianne mais uma vez se ausentou.

A ausência de Luizianne em eventos seguidos, causou um princípio de crise na legenda. O governador Elmano veio a público para tentar acalmar os ânimos. Falando da importância de Luizianne e de Camilo no jogo político eleitoral do estado.

Evandro também fez um movimento importante para ganhar a confiança do petismo raiz, dizendo que o PT se unirá contra o bolsonarismo, segundo ele, os verdadeiros adversários da eleição deste ano. Evandro encerrou a semana andando de VLT com um grupo de parlamentares, buscando popularizar sua imagem junto a classe trabalhadora da capital cearense. Já Luizianne, voltou a cena nas redes sociais ligando sua imagem ao presidente Lula e fortalecendo seu histórico de petismo raiz.

Evandro carrega a marca do diálogo e do político que tem capacidade para agregar aliados, mas, precisa reforçar sua imagem de petista para ganhar a confiança da militância vermelha, sobretudo, por conta de uma eleição municipal que caminha para uma polarização entre direita e esquerda.

Luizianne tem a confiança da militância petista, não deixa nenhuma dúvida sua trajetória política de luta e de resistência, nos piores momentos vividos pelo petismo, mas, precisa reforçar sua marca de que é capaz de unir e de agregar.

Em Fortaleza, a pré-campanha já começou, mas, para Evandro e Luizianne, ela começou muito mais cedo.

A Voz de Santa Quiteria