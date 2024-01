Banhistas relatam riscos de afogamento na região do Espigão Rui Barbosa

Com o início do Ciclo carnavalesco de Fortaleza, muitos turistas e moradores aproveitam o período de festividades para desfrutar das praias da região. É fundamental, no entanto, se manter alerta para os perigos do mar. Na Praia de Iracema, por exemplo, destino bastante frequentado por banhistas e praticantes de esportes náuticos, que também recebe parte das programações de Carnaval da cidade, os banhistas devem ser cautelosos neste período de ondas fortes.





Na manhã desse sábado, 27, quem se banhou nas proximidades do Espigão Rui Barbosa presenciou um mar de ondas fortes. Foi o caso do jovem Eduardo Freitas, de 18 anos, que aproveitou a manhã de sol para pedalar na Orla e parou para refrescar o corpo. “Principalmente nesse comecinho do mar, mais próximo do Espigão, a onda está quebrando muito. Isso deixa mais perigoso para tomar banho”, comentou.





O banhista relembra que, antes do processo de aterramento da Praia de Iracema, realizado em 2019, a área era mais segura para tomar banho de mar. “Agora está mais perigoso, com certeza. Quando você está nadando, também corre o risco de acabar em uma vala, então o risco de se afogar é grande para quem não sabe nadar muito bem”, aponta Eduardo.





Apesar de uma manhã com poucas nuvens, poucas pessoas estiveram no local para aproveitar o mar ou realizar a prática de esportes náuticos. De acordo com Flávio Moura, que há três anos atua como instrutor de canoa havaiana nas praias de Fortaleza, e, desde o início do ano, em um posto no lado do Espigão Rui Barbosa, o local é propício para a prática esportiva.





“Aqui é fundo, o que facilita colocarmos as canoas. Mas pode ser perigoso para quem vem aqui e não tem um conhecimento mais aprofundado de natação e de mar. É uma área desnivelada, com valas, e a beirada da praia é muito funda. Além disso, o mar pode ser imprevisível: uma hora pode tá mais calmo e depois mais bravo. Tem que ficar muito esperto”, comenta o profissional.

Flávio explica que, nesse período do ano, é preciso que banhistas tenham ainda mais cautela na água. “Estamos em uma época de ondas grandes, que nós chamamos de Swell e geralmente ocorre de dezembro até março. Do meio para o fim do ano dá uma melhorada”, pontua o instrutor.





No local, há cerca de 50 metros à esquerda do Espigão da Rui Barbosa, há um posto de guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA), da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). O Posto 5 conta com a presença dos profissionais, que se mantém na estrutura elevada e em rondas pelo trecho das 8h até às 17h.





O instrutor de canoagem Flávio Moura relata que já auxiliou em diversas ocorrências de afogamentos. Felizmente, no curto período de atuação nas proximidades do Aterro da Praia de Iracema, não presenciou nenhum incidente. No entanto, observou que algumas mudanças são necessárias para garantir a segurança dos visitantes.





“Nós precisamos de mais salva-vidas. Com a colocação do posto 5 já melhorou bastante, os agentes daqui também circulam a pé a região. Contudo, mais para o lado direito nós ainda temos poucos. O próximo posto fica a cerca de 500 metros daqui, então é uma área que acaba ficando carente”, relata.





Flávio ainda ressalta a necessidade da instalação de sinalização nas áreas próximas do Espigão Rui Barbosa. “Nós sabemos que temos que ficar espertos no mar e nossos alunos também, mas nem todos sabem disso. Por isso seria interessante a colocação de algumas placas de perigo, daquelas vermelhas, indicando os locais seguros para os banhistas”, opina.





Cuidados com o mar





Atuando há 39 anos como salva-vida, sendo dez apenas na Orla da Praia de Iracema, o salva-vidas José Humberto, 59, sabe bem dos perigos e cuidados necessários que os banhistas devem ter para aproveitar o mar com segurança. Ele dá algumas dicas para quem pretende visitar o local nos próximos dias e semanas:





“A primeira coisa que o banhista deve fazer ao chegar na praia é procurar por um posto de salva-vidas ou um agente. Assim, o profissional que conhece mais o mar e a região pode informar quais locais são mais seguros para banho”, pontua o profissional.





Segundo ele, a região de mar próximo ao Espigão da Rui Barbosa não é uma das áreas mais indicadas para o banho. “Nós não impedimos o banhista de entrar, mas preferimos que ele não se arrisque indo mais para o fundo. No geral, recomendamos que eles se direcionem para a região da 'Praia dos Crushes', onde é mais tranquilo”, relara o socorrista.





Ele alerta que mesmo os nadadores mais experientes podem ser surpreendidos por situações inesperadas. Além disso, famílias devem ter um cuidado especial com as crianças. “Os pais e responsáveis não podem tirar o olho das crianças, tanto no mar quanto na areia”, explica.

José Humberto ainda destaca a importância de evitar o consumo de álcool antes de entrar no mar. “A embriaguez compromete a habilidade de reação e pode aumentar os riscos de afogamento”, conclui o agente. Em casos de emergência, a população também pode recorrer ao Corpo de Bombeiros pelo número 193.





O O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na tarde deste sábado, 27, solicitando um levantamento de mortes registradas em todo o ano 2023 na Praia de Iracema em decorrência de afogamentos. A matéria será atualizada ao receber uma resposta.





A equipe também demandou a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), que gerencia a Guarda Municipal de Fortaleza, esclarecimentos sobre um aumento de postos salvamento no local, bem como a instalação de sinalização, e aguarda uma resposta.





