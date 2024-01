Homem é preso suspeito de matar esposa e sogra esfaqueadas

Nesta terça-feira (9/1), um homem foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa e a sogra esfaqueadas em Garça, no interior de São Paulo. Conforme informação do Metrópoles, Cleberson Henrique, de 32 anos, morava com as vítimas e tentou fugir de carro, mas capotou e acabou preso em flagrante.



Um vizinho do local do crime acionou a Polícia Militar (PM) por volta das 23h05 de segunda-feira (8/1), alegando que o homem estava agredindo a esposa e a sogra. Na residência, os agentes encontraram as mulheres esfaqueadas dentro da copa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou as mortes no local.

Ainda de acordo com a PM, Cleberson tentou fugir de carro, mas capotou o veículo em uma estrada de terra da região e tentou seguir com a fuga a pé, quando foi encontrado pelos policiais.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Marília. O Metrópoles questionou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) sobre a ocorrência, mas não obteve resposta.

O homem já havia sido preso duas vezes no ano passado, por violência doméstica contra a mulher e por ameaça. Nas duas ocasiões, ele teve liberdade provisória concedida pela Justiça.

Em uma das denúncias passadas, a esposa relatou ter sido ferida por Cleberson com uma faca. Além disso, ela disse que a convivência do casal era conturbada e piorou após descobrir que Cleberson era usuário de crack.

A Voz de Santa Quiteria