Homem é preso por matar vizinho por copo Stanley

Nesta segunda-feira (8/1), o acusado de matar Aloisio Ribeiro dos Santos, 38 anos, vítima de golpes de faca em 1º de janeiro deste ano, no município de Varzedo, teve o mandado de prisão cumprido na zona rural, por policiais civis da Delegacia Territorial do município.





Segundo a investigação do delegado Felipe Ghiraldelli, a vítima era vizinha do autor, e uma discussão motivou o crime. Conforme o Metrópoles, o acusado desferiu os golpes com uma arma branca por motivo fútil. "O homem teria matado Aloísio por acreditar que ele teria subtraído um copo Stanley na festa de virada de ano na localidade", explicou o delegado.





