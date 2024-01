Nesta segunda-feira (8/1), uma mulher, de 38 anos, foi atingida com uma pedrada na cabeça, após discussão e briga com o marido, de 46 anos. Conforme informação do Metrópoles, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande (MS).



Mesmo diante dessa situação, a vítima recusou-se a denunciá-lo e não registrou uma ocorrência formal contra ele. O caso foi apenas registrado como lesão corporal no contexto da violência doméstica.

A Voz de Santa Quiteria