Cão de estimação é furtado de creche animal e encontrado morto

Nesta segunda-feira (8), um cão da raça buldogue francês foi encontrado morto horas após ser furtado de uma creche para cachorros no Bairro Cocó, em Fortaleza.





Conforme informação do G1 Ceará, um homem foi preso por suspeita do crime.As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que o suspeito esteve no interior da creche por volta das 23h do último domingo (7). As imagens também mostram o suspeito deixando o local por volta das 3h de segunda-feira, levando o animal.





O cão furtado é o Bryan, um Labrador de 3 anos e 7 meses, que havia sido deixado na creche pelos tutores que estavam viajando. A tutora do animal, uma médica que terá sua identidade preservada, foi informada pelo estabelecimento sobre o furto. Ela iniciou uma campanha para ajudar a localizar o cãozinho, que faz parte da família desde os dois meses de idade.





"A gente [ela e o marido] era linha de frente na pandemia e as meninas [filhas] ficavam muito tempo sem a gente. Ele chegou nesse contexto para trazer alegria", falou a tutora.





A família registrou um boletim de ocorrência e divulgou as imagens do furto e a foto do Bryan nas redes sociais. Por volta das 20h, um policial militar entrou em contato com os tutores, informando que o suspeito havia sido capturado e o cão havia sido encontrado sem vida, amarrado na coleira. Bryan será cremado.





