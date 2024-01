SACRIFÍCIO DOS OUTROS : Piso dos professores tem reajuste abaixo da inflação

O salário nacional dos professores foi aumentado para R$ 4.580,57 em 2024, com uma atualização de 3,6% baseada no Índice de Reajuste do Piso Salarial Profissional Nacional. A categoria busca um reajuste com ganho real, enquanto a inflação encerrou 2023 em 4,72%. A oficialização ocorreu por meio de portaria dos ministérios da Educação e da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2023. O presidente do sindicato local propõe diferenciação salarial com base na formação de cada professor e a criação de diretrizes nacionais de carreira, além de um fundo de equalização financiado pelos recursos do Pré-sal.





