Lula sobre 8 de Janeiro: “Não há perdão a quem atenta contra democracia, contra seu país e seu próprio povo”

Durante o evento “Democracia Inabalada” nesta segunda-feira (08), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “não há perdão para quem atenta contra a democracia”.





O evento, que aconteceu no Congresso Nacional, que marca um ano dos atos de 8 de Janeiro.





“Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra o seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade. E a impunidade, como salvo conduto para novos atos terroristas”, afirmou Lula.





O petista disse que a “coragem” de parlamentares, governadores, ministros do STF e “militares legalistas” garantiu que nesta segunda fosse possível celebrar “a vitória da democracia sobre o autoritarismo”.





Lula agradeceu ainda os profissionais das forças de segurança, em especial do Congresso Nacional, “que, mesmo em minoria, se recusaram a aderir ao golpe e arriscaram suas vidas no cumprimento do dever”.





“Quero em primeiro lugar saudar todos os brasileiros e as brasileiras que se colocaram acima das divergências para dizer um eloquente não ao fascismo. Porque somente na democracia as divergências podem coexistir em paz”, disse o petista.





O presidente disse ainda que é preciso combater a fome e a desigualdade a fim de aperfeiçoar a democracia no Brasil: “Uma criança sem acesso à educação não aprenderá o significado da palavra democracia. Um pai ou uma mãe de família no semáforo, empunhando um cartaz escrito “Me ajudem pelo amor de Deus”, tampouco saberá o que é democracia. Aperfeiçoar a democracia é reconhecer que democracia para poucos não é democracia”.