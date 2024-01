Homem manteve a filha como escrava sexual durante 24 anos e pode ser solto

O austríaco conhecido como Monstro de Amstetten, condenado à prisão perpétua por manter a filha em cativeiro por 24 anos, pode ser liberado. Josef Fritzl, com 88 anos, está preso desde 2009, cumprindo pena por crimes como incesto, estupro e cárcere privado.





Fritzl foi revelado em 2008 quando permitiu que a filha saísse do porão para ir ao hospital, oportunidade que ela usou para denunciar à polícia sua situação de cativeiro desde os 18 anos, vítima do próprio pai. Durante esse período, teve sete filhos dele.





Condenado também por "assassinato por negligência" de um dos filhos que morreu por problemas respiratórios, segundo informações do jornal Metrópoles, Fritzl pode ser colocado em liberdade condicional a partir de 2024, de acordo com a sentença. No entanto, um relatório psiquiátrico indica que suas condições físicas precárias, resultantes de quedas na prisão, podem influenciar essa decisão.





A imprensa local relata que Fritzl mantém comportamento peculiar na prisão, acreditando ser uma estrela pop e imaginando visitas de parentes que nunca ocorreram. Caso se confirme que não representa mais perigo, ele poderá ser transferido para um lar de idosos, conforme sugere a especialista em psiquiatria forense da Universidade de Linz.





