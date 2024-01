INSS utilizará inteligência artificial para detectar fraudes em atestados; medida começa hoje (15)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia nesta segunda-feira (15), o uso de inteligência artificial (IA) para identificar fraudes em atestados médicos, agora chamados de benefício por incapacidade temporária. Desenvolvido pela Dataprev, um robô virtual analisa documentos enviados pela internet, cruzando dados como nome, assinatura e CRM do médico.





Em 2023, mais de 1,6 milhão de pedidos via Atestmed foram recebidos, porém, 46% foram rejeitados por não seguir as regras. Falsificadores e usuários de atestados falsos podem enfrentar até 5 anos de prisão, segundo informações do g1. Os atestados devem ser emitidos por profissionais habilitados, com informações legíveis e sem rasuras.





O auxílio-doença é concedido quando o trabalhador, incapacitado por mais de 15 dias, recebe atestado. Empregados, autônomos e outros segurados têm direito, e o benefício é custeado pela empresa nos primeiros 15 dias. O INSS realiza perícia nos casos de mais de 15 dias, exceto para benefícios de até 180 dias.





A inteligência artificial visa otimizar a detecção de irregularidades, fortalecendo o combate a fraudes no processo de concessão do auxílio-doença pelo INSS.





