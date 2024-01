Com doses limitadas, Ministério da Saúde debate estratégia de vacinação contra dengue

O Ministério da Saúde promove reunião para discutir a estratégia de vacinação contra a dengue, sendo o Brasil o primeiro país a oferecer a vacina na rede pública. A Qdenga, imunizante desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma, teve seu registro aprovado pela Anvisa em 2023 e agora é incorporado ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).



Segundo informações do g1, em 2023 houve 1,6 milhão de casos de dengue e 94 mortes, enquanto este ano já registra mais de 10 mil casos e sete mortes em investigação. Diante da escassez de doses, o Ministério da Saúde busca definir o público prioritário e as áreas a serem contempladas.



O imunizante Qdenga é desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma, e conseguiria fornecer cerca de 5 milhões de doses de fevereiro a novembro, considerando a necessidade de duas doses para o ciclo completo. A proposta é priorizar regiões com maior incidência da doença, embora os locais específicos ainda não tenham sido divulgados.