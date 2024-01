Mulher é presa por esfaquear marido no peito e diz não saber motivo

Na noite do último domingo (14/1), uma mulher de 52 anos foi presa em flagrante após esfaquear seu marido, de 49, dentro de um carro. Conforme informação do Metrópoles, ela disse à polícia que não sabia o motivo para ter dado a facada.





Os policiais militares foram acionados e localizaram a mulher em sua residência, no bairro Jardim Neusa Maria, próximo ao local do crime. Questionada sobre o ocorrido, a mulher confessou ter esfaqueado a vítima, mas disse não saber o que a motivou. Ela também mencionou ter sido vítima de violência doméstica há quatro meses, embora não tenha registrado um boletim de ocorrência na ocasião.





O homem já havia sido socorrido para o hospital com a faca cravada no peito, resultando em perfuração do pulmão. Ele permanece internado, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A mulher foi presa, e a faca utilizada no crime foi apreendida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Seccional de Botucatu, que solicitou perícia e exames ao Instituto Médico Legal.





A Voz de Santa Quiteria