Veja os grupos de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste 2024

Os grupos da Copa do Nordeste estão definidos. Na noite desta quinta-feira (18), a CBF sorteou a divisão dos clubes nas duas chaves e definiu os confrontos da primeira fase da competição. Em 2024, o Estado terá dois representantes: Ceará e Fortaleza.





A CBF ainda detalhará a tabela da competição com a ordem dos jogos, dias e horários, mas a primeira rodada da fase de grupos está marcada para acontecer no dia 4 de fevereiro.





De acordo com as regras do sorteio, clubes do mesmo estado não podem ficar na mesma chave, garantindo assim a realização de clássicos regionais, já que a fórmula de disputa do Nordestão prevê o confronto das equipes de um grupo contra os do outro.





Veja como ficaram os grupos da Copa do Nordeste





Grupo A:

Ceará

Vitória

Sport

CRB

América-RN

Botafogo-PB

Maranhão

River-PI

Grupo B:

Fortaleza

Bahia

Juazeirense

Náutico

ABC-RN

Treze-PB

Altos-PI

Itabaiana-SE

As 16 equipes classificadas foram divididas em quatro potes, numerados de 1 a 4, de acordo com o ranking nacional de clubes.





O pote 1 teve, Fortaleza (7º), Ceará (14º), Bahia (15º) e Sport (26º). O Pote 2 ficou com CRB (27º), Vitória (29º), Náutico (37º) e ABC (44º). O Pote 3 com Botafogo-PB (56º), Juazeirense (57º), Altos (58º) e América (62º). Já o Pote 4 teve Treze (79º), Itabaiana (106º), River (140º) e Maranhão (205º).





