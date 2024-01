Segurança de mercado é morto a facadas ao impedir furto de chocolate

Na manhã desta quinta-feira (18), um homem foi preso após matar o segurança de um supermercado. Conforme informação do G1, o crime ocorreu na Rua Indaiaçu, no Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os policiais militares do 6º BPM (Tijuca), com apoio da 6ª Unidade de Polícia Pacificadora dos Macacos, responderam à ocorrência.



A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu.

Em nota, o Supermercado Guanabara explicou que o segurança foi agredido por um homem que furtou chocolates. Ao ser abordado, o suspeito fugiu, mas depois retornou e esfaqueou o segurança Rildo de Oliveira Torres.

A Polícia Militar confirmou a prisão do suspeito que confessou ter matado o segurança. Com 11 passagens criminais, ele foi detido em flagrante por homicídio e furto. Durante a revista pessoal, os PMs encontraram duas facas em sua posse.

