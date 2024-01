Homem é preso por matar a mãe e fingir que encontrou o corpo em casa

Nesta quinta-feira (18/1), um homem acabou preso pelo assassinato da mãe e por fingir ter encontrado o corpo dela dentro de casa, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no Pernambuco. Conforme informação do Metrópoles, o crime, segundo as investigações, foi motivado por questões financeiras.



O homicídio da professora aposentada Euda Cavalcanti de Lima, de 59 anos, em agosto de 2023, o acusado praticou o homicídio para realizar uma transação indevida via Pix, no valor de R$ 1 mil.

O corpo dela foi encontrado dentro de casa com perfurações de arma branca, além de sinais de agressão.

