Prefeitura de Granja cancela show de carnaval do cantor Zé Felipe

A Prefeitura de Granja, município localizado a 329 quilômetros de Fortaleza, anunciou que o show do cantor Zé Felipe no Carnaval foi cancelado por "impasse contratual". O anúncio foi divulgado por meio de um vídeo nas redes sociais do município.



O prefeito Anibal Filho (PDT) afirmou que o cantor marcou um outro show no município de Viçosa do Ceará por um valor menor do que o cobrado em Granja. "Achamos que isso não foi correto. Por isso, a Prefeitura de Granja solicitou o cancelamento".O cantor Zé Felipe será substituído pelo grupo Ara Ketu.

A diferença entre os valores do show seria de R$ 30 mil, conforme o Portal da Transparência dos Municípios do Ceará. O valor cobrado em Granja foi de R$ 350 mil, já em Viçosa a oferta foi de R$ 320 mil.

Até o momento, a assessoria do cantor não se pronunciou sobre o ocorrido.

O POVO