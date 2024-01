Resultado do Enem 2023 será divulgado nesta terça-feira; confira como ter acesso às notas

A partir do resultado do Enem, os estudantes poderão iniciar o processo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 22 de fevereiro.

Nesta terça-feira (16), os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 aguardam ansiosos a divulgação de seus resultados. Com um total de 3,9 milhões de inscritos, a edição deste ano, a primeira sob a atual gestão do presidente Lula (PT), registrou uma taxa de abstenção de 32%, sendo que 1,2 milhão de inscritos optaram por não realizar o exame.





Os candidatos poderão conferir suas notas acessando a Página do Participante, utilizando o login único da plataforma gov.br. Ao digitar o CPF e clicar em "Avançar", os estudantes terão acesso ao boletim de desempenho do Enem. Vale ressaltar que as notas dos treineiros estarão disponíveis apenas em março.





Para aqueles que eventualmente tenham esquecido suas senhas, o processo de recuperação pode ser iniciado clicando em "Esqueci minha senha". Os candidatos podem escolher uma das opções de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.





O exame, aplicado em novembro, teve como tema da redação "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". Contudo, a edição ficou marcada por críticas de políticos de direita, especialmente da bancada ruralista, que solicitou a anulação de duas questões por considerar um suposto viés ideológico prejudicial ao agronegócio.





A partir do resultado do Enem, os estudantes poderão iniciar o processo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir de 22 de fevereiro. O programa do Ministério da Educação seleciona candidatos para universidades públicas em todo o país, além de ser a porta de entrada para programas como Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).





Diferentemente dos anos anteriores, o Sisu não terá uma segunda edição em junho, sendo que o processo seletivo ocorrerá apenas no início do ano.