Juíza manda retirar vídeo de filho de ministro com roupas caras

A juíza Flávia Babu Capanema Tancredo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), ordenou a remoção de um vídeo das redes sociais que exibia o filho do ministro Benedito Gonçalves, Felipe Gonçalves, e sua família passeando pelas ruas holandesas, vestindo roupas de grife com valor estimado em mais de R$ 1,2 milhão, dependendo do local da compra e dos modelos.





O vídeo, originalmente gravado por um influenciador digital holandês, ganhou destaque nas redes sociais, sendo posteriormente utilizado por páginas políticas como instrumento de crítica às decisões de Benedito no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.





A magistrada sustenta que o vídeo não apenas tinha como objetivo zombar Felipe Gonçalves, mas também pretendia atingir terceiros, incluindo o ministro Benedito Gonçalves.





O magistrado foi o relator da ação que resultou na inelegibilidade de Bolsonaro e ficou conhecido pela frase “missão dada é missão cumprida”, proferida durante a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





(Pleno News)