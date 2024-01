Secretaria da Educação de Sobral realiza matrículas de estudantes para o ano letivo de 2024

As escolas públicas municipais de Sobral realizam, de 2 a 19 de janeiro de 2024, as matrículas para estudantes novatos da rede municipal de ensino. A renovação automática da matrícula de estudantes veteranos aconteceu de 2 a 17 de novembro de 2023, nas escolas em que já estudam.





O processo da pré-matrícula acontece de forma virtual e deverá ser realizado pelos pais ou responsáveis por meio do portal de matrículas da Secretaria da Educação de Sobral ( http://sobral.matriculasweb.com.br ). Após a realização do cadastro, o pai ou responsável deverá entrar em contato com a escola, por telefone ou por e-mail, para agendar a entrega da documentação.





Para a realização da matrícula de estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), os responsáveis deverão apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: 1 pasta escolar (novatos); declaração ou transferência; certidão de nascimento, RG e CPF dos responsáveis; 2 fotos 3x4; comprovante de endereço atualizado; cartão do SUS; cartão do bolsa família e NIS (se possuir); cartão de vacina; e declaração expedida pelo CSF atestando que a caderneta de vacinação está devidamente atualizada.





Para a realização da matrícula de estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), os responsáveis deverão apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: 1 pasta escolar (novatos); declaração ou transferência; certidão de nascimento; RG do aluno; RG e CPF dos responsáveis; 2 fotos 3x4; comprovante de endereço atualizado; cartão do SUS; cartão do bolsa família (se possuir); cartão de vacina; declaração expedida pelo CSF atestando que a caderneta de vacinação está devidamente atualizada; certificado nacional de vacinação completa contra a Covid-19, emitido no sistema Conecte Sus.





Os estudantes que irão cursar séries não oferecidas na própria escola serão remanejados para outra escola, considerando sempre a proximidade da residência do aluno.



Portaria nº 190/2023:

Contato das escolas:

Pré-matrícula: Portaria nº 190/2023: https://bit.ly/3RtUCos Contato das escolas: https://bit.ly/3CFw5T6 Pré-matrícula: https://sobral.matriculasweb.com.br/