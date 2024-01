CARREFOUR: Queda de R$ 1 bilhão e fechamento em massa de lojas

E quando menos se esperava ainda no ano 2023, praticamente agindo na calada do ano, o Carrefour tomou a decisão de fechar lojas e ainda selou um adeus crucial de modalidade no país, após queda de R$1 bilhão em redução de lucro.





De acordo com o portal Valor essa ação entra em conformidade com a necessidade do grupo melhorar os seus resultados no país, sendo assim, o fechamento em massa de unidades deficitárias nos estados se fez necessário.





Despedidas





Fora isso, o foco agora é acelerar as conversões de pontos de hipermercados em outras bandeiras da empresa. Tal movimento fez o grupo se despedir do segmento de hipermercado no estado da Bahia.





Conforme apurado com exclusividade pelo Valor, o mesmo deve ocorrer no Ceará, meses após ter investido capital e convertido lojas da rede Big (adquiridas pela empresa) em Carrefour.





Já no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, a empresa não sairá do negócio de hipermercados, mas planeja fechamentos nos estados até o dia 31 de janeiro.





Vale destacar que na Bahia, o grupo tem seis unidades no estado, sendo três em Salvador e três no interior, e entre as seis, cinco devem fechar brevemente, nas próximas semanas, sendo que apenas uma unidade deve virar Atacadão.





Em outubro do ano de 2021, o concorrente Extra, do GPA na época, teve 71 pontos vendidos para a rede de atacado Assaí, após ter desistido de continuar atuando nesse segmento por conta do desempenho abaixo do esperado.





Inclusive a expectativa na época era que essa parcela desse mercado fosse absorvido pelo Carrefour, que passou a ter um competidor a menos.





Na época, questionada a respeito, a direção do Carrefour relatou que mantinha planos para o segmento de hipermercado, e não sairia desse negócio no Brasil.





Desde dezembro do ano de 2022, já incluindo aquisições de negócios feitas (Makro e Big), a bandeira passou de 170 hipermercados para 143 em setembro.





A maioria das mudanças teve relação com a troca de bandeira de hipermercado para outras marcas, como Atacadão.





Em área de vendas, o recuo nos hipermercados foi de 144 mil metros quadrados, queda de 13,5%, equivalente a 17 campos de futebol em nove meses.





O grupo informou, semanas atrás, novas projeções para o período entre 2024 e 2026, incluindo a expectativa de converter cerca de 40 hipermercados em lojas Atacadão e Sam’s Club.





Destas, cerca de 20 devem ocorrer em 2024.





O que tem chamado a atenção do mercado nas últimas semanas é que além das conversões já previstas pelo mercado, há um volume de fechamento definitivo de pontos até o inicio de 2024.





Os supermercados e hipermercados do Carrefour tiveram vendas brutas de R$ 7 bilhões no terceiro trimestre, o que representa uma queda de 15% conforme o analista Eric Alencar, executivo que lidera a área financeira no grupo.





A margem bruta caiu 1,9 pontos, para 23,6%.





Houve impacto no número do recuo na área de vendas, com a conversão de 32 lojas de varejo (27 hipermercados Big, 2 Todo Dia e 3 hipermercados Carrefour) em lojas Atacadão.





No acumulado de 2022, o braço de varejo teve alta de 5,7% em vendas, para R$ 22 bilhões. A margem bruta caiu 0,1 ponto.





O Atacadão, no acumulado de janeiro a setembro, teve alta de 7,7% nas vendas, o menor crescimento entre os concorrentes de capital aberto. O Mateus cresceu 30% no mesmo período, e o Assaí, 24,6%.





Conforme o CEO Stéphane Maquaire, as analises e decisões são feitas anualmente de acordo com as necessidades dos clientes, entre todas as bandeiras, enquanto apresentava resultados do terceiro trimestre.





Ainda de acordo com o portal Valor, a empresa informa que, conforme divulgado no dia 28 de novembro, o grupo





Sendo assim, algumas lojas serão convertidas para outros formatos e também estão previstos alguns fechamentos pontuais.





O Carrefour ainda reafirmou o compromisso da rede com o estado da Bahia, uma praça de extrema importância para nossos negócios, e que continuará contando com a presença do grupo Carrefour Brasil em diferentes formatos de varejo, cash&carry [atacado] e clube de compras.





