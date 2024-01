Serasa Experian revela recorde de pedidos de recuperação judicial em novembro de 2023

Em novembro de 2023, um número recorde de empresas buscou a recuperação judicial, totalizando 175 companhias. Esses dados, divulgados pela Serasa Experian, representam um aumento de 8,0% em relação a outubro e um significativo crescimento de 196,6% em comparação com novembro de 2022.





“Apesar de começarmos a observar os resultados da queda da inflação e das taxas de juros, o que tem contribuído para uma melhoria na inadimplência das empresas, o cenário de recuperação judicial apresenta uma reação mais lenta”, explica Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.





A maior parte dos pedidos de recuperação judicial em novembro veio de pequenos negócios, com 137 solicitações de micro e pequenas empresas, um aumento em relação aos 113 pedidos no mesmo mês do ano anterior. Enquanto isso, as grandes empresas registraram apenas 16 pedidos, e as médias empresas quase o dobro, com 33 pedidos.





Paralelamente, a Serasa Experian observou uma diminuição na quantidade de empresas que pediram falência, com uma queda de 36,1% comparada a outubro e uma redução de 58,9% em relação a novembro do ano anterior. Estes números apontam para uma dinâmica desafiadora no ambiente empresarial brasileiro.





