VIOLÊNCIA SEM CONTROLE EM SOBRAL: QUATRO INDIVÍDUOS TOMAM MOTO DE ASSALTO NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

Na madrugada deste domingo(21), por volta das 2h, quatro indivíduos armados de pistolas em três motocicleta, roubaram uma motocicleta Honda CG 160 Start de cor vermelha e placa SAU-5D80.

A veículo foi tomado de assalto na rua Raimundo Rodrigues, no bairro Sinhá Sabóia.

Os assaltantes fugiram em rumo ao Conjunto Santo Antônio.

Quem souber informações do paradeiro do veículo roubado, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.