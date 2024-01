POLICIAL MILITAR DO RAIO É MORTO DURANTE TROCA DE TIROS EM UBAJARA/CE

É com imensa tristeza que informamos o falecimento do Policial do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) Jean Rodrigues Granjeiro, 28 anos. O militar infelizmente foi atingido durante um confronto com quatro indivíduos armados na tarde deste domingo (21) em Ubajara. Ele ainda foi socorrido ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Na ocasião dois criminosos morreram e dois fugiram. Uma grande operação policial está sendo desencadeada nesse momento com o objetivo de capturar os fugitivos.





Os guerreiros que tiveram a oportunidade de trabalhar ao lado desse grande homem, sabem perfeitamente conceituar o real significado de seu profissionalismo e de grande ser humano. Nossas honras militares ao Soldado Granjeiro, e que Deus possa dar o conforto a família, aos quais apresentamos nossa solidariedade e respeito pela imensa dor.





Com Ibiapaba 24h