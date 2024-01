POLÍCIAS MILITAR E PENAL DEFLAGRAM OPERAÇÃO E TIRAM DE CIRCULAÇÃO FORAGIDO DA JUSTIÇA EM CAMOCIM

Uma operação conjunta deflagrada por policias militares da 2ªCIPM / 3ºCRPM de Camocim, e policiais penais do GORE / Sobral, culminou com a prisão de um detento que já há algum tempo vivia em situação de foragido da justiça, trata-se de Fernando do Nascimento da Costa, vulgo Dandan, de 26 anos. A prisão foi executada por força de um mandado de prisão temporária por crime de homicídio e que expedido pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito de Sobral.









Prisão





Os pm's do P.O.G. foram designados pelo 1º Tenente Flávio Araújo para cumprir a missão em conjunto com os Policiais Penais do GORE de Sobral.





Conforme apurou o blog Camocim Polícia 24h, por volta das 17h de sábado, 20, os policiais foram até a residência do acusado, localizado na Rua Perimetral, bairro Apossados, e cercaram o imóvel. Ao perceber a presença policial, o indivíduo saiu correndo pelo quintal, mas foi surpreendido por uma equipe da PM. Ele foi capturado e conduzido para a DRPC de Granja, onde foram feitos os procedimentos cabíveis e em seguida conduzido para uma unidade prisional onde permanecerá à disposição da justiça.





Ainda de acordo com a polícia, Dandan é considerado perigoso e bastante arisco, tanto é que já havia conseguido fugir de várias incursões policiais. Ele também tem passagens por tráfico, assalto e porte ilegal de arma de fogo.





Efetuaram a prisão:





Polícia Militar: Sgt Flávio, Sds J Fontenele e Fabiano





Polícia Penal: Equipe GORE - PPs Cristiano, Ferreira e Nere





Camocim Polícia 24h