Adolescente fica ferida após cair de brinquedo de parque de diversões

Uma adolescente de 14 anos de idade foi arremessada do brinquedo de um parque de diversões. O fato aconteceu em Pilar região metropolitana de Maceió, capital de Alagoas. Segundo investigações, o acidente aconteceu após a gaiola do equipamento ter se aberto durante o uso.





De acordo com um amigo que estava com a jovem, ela desmaiou e depois caiu do brinquedo. O acidente aconteceu na última sexta-feira, 2.





O parque foi montado na praça Floriano Peixoto, para as comemorações do dia da padroeira do município, Nossa Senhora de Pilar. O brinquedo é uma espécie de gaiola gigante, onde cada pessoa fica em uma cabine isolada, fechada por grades.





De acordo com a prefeitura de Pilar, o parque foi vistoriado pelo Corpo de Bombeiros e obteve permissão para funcionar.





As imagens, gravadas por pessoas que estavam no local, mostram a adolescente sendo arremessada do brinquedo e batendo com a cabeça em uma estrutura de ferro, antes de cair no chão.





Segundo testemunhas, a adolescente ficou desacordada após o acidente e foi socorrida por uma ambulância do município para uma unidade hospitalar.





