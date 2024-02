Calendário: Confira quais são os próximos feriados do Ceará

Terminando o Carnaval 2024, já é possível se organizar para os próximos feriados no calendário nacional e também no do estado do Ceará. Apesar de não ser oficialmente um feriado, o Carnaval – que tem no máximo um dia de ponto facultativo na terça-feira – é considerado o primeiro principal período de folga depois do início do ano.



O segundo, no entanto, não será a Páscoa, como talvez se imagine: no caso do Ceará, há ainda o Dia de São José, padroeiro do estado, em 19 de março, ocasião oficialmente reconhecida como feriado estadual. Em seguida, para quem mora em Juazeiro do Norte, há ainda o feriado do Nascimento de Padre Cícero, em 24 de março, mas este ano a data cai em um domingo.

Ainda no mês de março, os cearenses terão outro feriado estadual, que cairá em uma segunda-feira: a Data Magna do Ceará, comemorada em 25 de março. Fechando o mês, há o feriado nacional da Paixão de Cristo, durante a Semana Santa – vale lembrar que a quinta-feira, na Semana Santa, não é oficialmente feriado, embora em muitos casos seja concedida folga na data.

Confira o calendário completo dos feriados no Ceará para o ano de 2024:

Janeiro 1º de janeiro (segunda-feira): Confraternização Universal – Feriado nacional Fevereiro 12 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval – Ponto facultativo nacional

13 de fevereiro (terça-feira): Carnaval – Ponto facultativo nacional

14 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas – Ponto facultativo nacional Março 19 de março (terça-feira): Dia de São José, padroeiro do Ceará – Feriado estadual

24 de março (domingo): Nascimento de Padre Cícero – Feriado municipal em Juazeiro do Norte

25 de março (segunda-feira): Data Magna do Ceará – Feriado estadual

29 de março (sexta-feira): Paixão de Cristo – Feriado nacional Abril 13 de abril (sábado): Aniversário de Fortaleza – Ponto facultativo municipal em Fortaleza

21 de abril (domingo): Tiradentes – Feriado nacional Maio 1º de maio (quarta-feira): Dia Mundial do Trabalho – Feriado nacional

30 de maio (quinta-feira): Corpus Christi – Ponto facultativo nacional Junho Sem feriado Julho 22 de julho (segunda-feira): Emancipação de Juazeiro do Norte – Feriado municipal em Juazeiro do Norte Agosto 15 de agosto (quinta-feira): Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza – Feriado municipal em Fortaleza Setembro 7 de setembro (sábado): Independência do Brasil – Feriado nacional

15 de setembro (domingo): Dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro do Norte – Feriado municipal em Juazeiro do Norte Outubro 12 de outubro (sábado): Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil – Feriado nacional

28 de outubro (segunda-feira): Dia do Servidor Público – Ponto facultativo nacional Novembro 2 de novembro (sábado): Dia de Finados – Feriado nacional

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República – Feriado nacional

20 de novembro (quarta-feira): Dia da Consciência Negra – Feriado nacional Dezembro 25 de dezembro (quarta-feira): Natal – Feriado nacional GC Mais