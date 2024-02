Guarda municipal tenta invadir palco de festa de carnaval e é preso

Um guarda municipal de Sobral, no Ceará, foi detido por desacato a um bombeiro militar, desacatar policiais e resistir à prisão durante uma festa de Carnaval em Granja.





Conforme informação do G1 Ceará, o homem, ao tentar invadir o palco de uma atração carnavalesca, teria proferido ofensas contra o bombeiro. A Polícia Militar foi chamada para intervir.





Um vídeo do incidente mostra a briga ocorrida dentro de uma delegacia da Polícia Civil. O guarda, mesmo algemado, continua a resistir e tenta avançar contra os agentes.





"Os policiais foram ao local e conduziram o suspeito à Delegacia da Polícia Civil no Município, onde o indivíduo desacatou os militares e resistiu à prisão, sendo autuado pela autoridade policial com fundamento nos art. 140, art. 329, e art. 331 do Código Penal Brasileiro", disse em nota a polícia.