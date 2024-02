Homem abastece tanque com 450 litros de gasolina e foge de posto sem pagar

Um motorista realizou um furto inusitado em um posto de combustíveis em Barbalha, no Ceará, nesta segunda-feira (12). O criminoso chegou ao estabelecimento com galões vazios no porta-malas e pediu para enchê-los, totalizando nove recipientes, cada um com capacidade para 50 litros de gasolina. O valor total do combustível furtado foi estimado em R$ 3 mil.



Conforme informação do G1 Ceará, a ação foi capturada pelas câmeras de segurança do posto, mostrando o momento em que o homem, após encher os galões, alegou que pagaria com cartão de débito, solicitando um recibo manual antes do pagamento. Aproveitando a distração do funcionário, ele fugiu do local.

“Eu peguei a maquineta, falei o valor do abastecimento, e ele falou que queria que eu fizesse o recibo antes. Quando eu vim para o caixa, foi o momento em que ele saiu. Fiquei sem reação na hora”, disse o frentista que atendeu o criminoso.

Os funcionários suspeitam que o criminoso não seja da região devido ao sotaque. O posto pretende registrar um boletim de ocorrência referente ao incidente nesta quarta-feira (14).