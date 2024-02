Médico é preso após chamar enfermeira de “nordestina burra”

Um médico de 63 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (13/2) após proferir ofensas discriminatórias contra uma enfermeira, colega de trabalho, chamando-a de "nordestina burra". O incidente ocorreu em uma unidade básica de saúde (UBS) em Morro Reuter, no interior do Rio Grande do Sul.



Conforme informação do Metrópoles, a Brigada Militar foi acionada para intervir após o médico ofender a enfermeira de 39 anos.

Todos os envolvidos, incluindo duas testemunhas, foram encaminhados para uma delegacia. O médico foi preso em flagrante pelo crime de injúria discriminatória.

A secretária de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, Ana Paula Viebrantz, anunciou que abrirá uma sindicância para investigar o caso.

