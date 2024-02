Carnaval 2024: Cortejo Solto na Buraqueira reúne foliões no Benfica neste domingo

Trazendo cores, fantasias, música e reunindo dezenas de foliões, o Cortejo Solto na Buraqueira anima o bairro Benfica , em Fortaleza, na manhã deste domingo, 11. O bloco de rua realiza concentração na rua Paulino Nogueira, ao lado do Centro de Humanidades III, da Universidade Federal do Ceará (UFC).





O início do cortejo estava previsto para às 10h30min, mas atrasou em virtude das chuvas registradas mais cedo na Capital. A previsão é que o bloco saia com a banda ao som de marchinhas de carnaval a partir das 11h30min, realizando trajeto pelas ruas do bairro.





De acordo com um dos organizadores do evento, o arquiteto Arthur Costa, o cortejo é um carnaval de rua que se desloca. “É uma alegria e leveza que a gente percebe que o Cortejo traz. Cada bloco tem sua identidade e a nossa é essa”, conta.





Sobre as chuvas, Arthur comenta que o evento deixa o clima mais ameno visto que a cidade vinha de um período de muito sol. “Mas se tiver chuva, a gente vai nessa, do mesmo jeito vai ser bom”, comenta.





Já o executivo de vendas Reginaldo Catunda, 53, disse que a fantasia representa o assunto do momento: “É a prisão do passaporte daquela coisa inominável”.

O folião comentou que reuniu tudo que tinha em casa para fazer a fantasia e vir brincar no bloco de rua. “Tinha porta sobrando e juntei tudo e vim”, disse.





Outro que inovou na fantasia foi o arquiteto e urbanista Leonardo Ribeiro, 34."Todo dia eu uso o bicicletar e hoje eu vim trazer meu meio de locomoção".

Morador do bairro Benfica, Leornardo usa o meio de transporte para trabalho e estudo diariamente. O folião comentou também sobre o tempo estar propício para aproveitar o bloco de rua. "O tempo aliviou pra gente está aqui e tá bem confortável", destacou.





Quatro amigas vieram fantasiadas de crossfiteiras. Entre elas, apenas três praticam a modalidade. A outra diz que é um pouco parada na prática de exercícios, mas não queria ficar de fora da fantasia, então veio de “quarteirão”.

De acordo com ela, o quarteirão fica parado enquanto as crossfiteiras correm em volta. “Minhas três amigas fazem crossfit, mas eu não. Sou sedentária! Preferi ser o quarteirão, que é parado mesmo. Elas correm e eu fico parada, é ótimo!”, comenta a publicitária Larissa Cavalcante, 44.





As outras amigas são: Janice Carvalho, 44, professora; Nívea Maia, 43, publicitária, e Rafaela Teófilo, 43, militar.





Trazendo referências do BBB24, três amigos vieram fantasiados de Fernanda, Pitéu e Rodriguinho. “A gente acompanha o BBB e percebemos que os três têm referências muito claras de imagens.

A Fernanda com a viseira, a Pitéu com a touca e o Rodriguinho com o cabelo loiro. A gente veio trazer isso pro carnaval já que o BBB é bem popular”, disse o arquiteto Guilherme Vilanova, 37.





A contadora Emanuele Damasceno, 35, disse que torcem pelos personagens no reality show. “Gosto da Pitéu e da Nanda. Rodriguinho, não!”, afirma. Outro personagem era Wagner Carvalho, 27, assistente administrativo.





O POVO