DEPUTADO DR. OSCAR RODRIGUES EM AÇÃO: PROJETOS QUE BENEFICIAM A COMUNIDADE DA SERRA DA IBIAIPABA SÃO APROVADOS

Dois projetos do Deputado Estadual, Dr. Oscar Rodrigues, que beneficiam a comunidade da Serra da Ibiapaba foram aprovados. São eles:





- Projeto para implantação de uma base do IML na Serra da Ibiapaba;

- Projeto para instalação do Corpo de Bombeiros Militar na Serra da Ibiapaba.





O Governador do estado do Ceará Elmano de Freitas, atendendo requerimento do Deputado Estadual Oscar Rodrigues, autorizou a instalação de uma base do IML na cidade de Tianguá, na Serra da Ibiapaba .





O requerimento do parlamentar Sobralense já tinha sido aprovado no ano passado pela assembleia legislativa e agora será definitivamente feita a implantação que vai beneficiar toda Serra grande.





Em breve também será instalada a base do Corpo de Bombeiro Miliar, projeto também do Deputado Dr. Oscar Rodrigues.





Isso é uma demonstração do trabalho que o Dr. Oscar Rodrigues vem desempenhando na Assembleia Legislativa do Ceará.