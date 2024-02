Carnaval 2024: Ivete Sangalo arrasta multidão de foliões em Aracati

Na laje, na árvore, em cima de um muro ou em uma grade - mas com certeza na avenida: quem esteve em Aracati nesta sexta-feira, 9, presenciou uma avalanche de energia e agito com a grande abertura do Carnaval 2024 no município.



Lotação, emoção e agito são algumas das palavras que caracterizam a noite protagonizada por Ivete Sangalo no trio elétrico. A plateia, formada por milhares de pessoas, se amontoava, brincava e dançava comandada pela artista.

Principal nome do Carnaval de Aracati, Ivete subiu no trio elétrico por volta de 20 horas e já estava cercada por milhares de foliões que vieram de diferentes locais do Estado para vê-la. Maria Valéria, 48, por exemplo, veio do município de Palhano apenas para ver sua cantora favorita perto.

Ela, aliás, esperou animadíssima do lado de fora do trio elétrico apenas para ver um aceno - o menor que fosse - de Ivete antes do show começar. "A Veveta é demais. Muito humilde, não à toa chega aos 30 anos de carreira fazendo muito sucesso. Isso é o que cresce o ser humano", declara.

De fato, 30 anos de carreira não são pouca coisa, e Sangalo sabe bem disso. Ao O POVO, ela ressalta o "privilégio" que sente ao celebrar três décadas de trajetória na música - e destacou o carinho pelo povo cearense.

"É um privilégio comemorar 30 anos com tanta alegria, energia, história, tanta coisa linda. Esse convite (de tocar em Aracati) foi feito há muito tempo. Tem uma paquera há muito tempo, mas por conta de agenda não havia dado certo ainda, mas o Ceará é um estado que eu tenho um carinho muito grande", introduz.

Ela destaca: "Aracati veio pra mim com tanto amor que eu falei: 'Vamos fazer esse Carnavalzão lá'. O cearense é um povo muito amoroso. Quando anunciei o show foi uma comoção tão grande, fiquei tão envaidecida, tão feliz, e vou fazer um Carnaval que vocês merecem, um show à altura desses 30 anos. Tenho certeza que vim pegar o axé daqui também pra levar de volta para Salvador. Estou feliz demais por estar aqui".

De acordo com a organização do evento, a expectativa era receber mais de 450 mil pessoas para o show de Ivete Sangalo. Crianças, homens, mulheres, pais, filhos, companheiros, enfim: a diversidade de foliões estava estampada na rua Coronel Pompeu - por onde o trio passou.

Nesta primeira noite de Carnaval, a cara da Folia parecia ser mais contida quanto às fantasias. No lugar de roupas extravagantes (não que não existissem), adereços como tiaras coloridas enfeitavam algumas pessoas.

Na voz do povo, a música favorita, claro, foi "Macetando", uma das apostas de Ivete Sangalo como hit deste Carnaval. Do coro da plateia aos repetidos "bis" da canção, os versos da música foram as mais repetidas.

A sexta-feira seguiu com apresentações de nomes como Mari Fernandez, Diego Facó e Ávine Vinny. Neste sábado, 10, as principais atrações são Xand Avião e Zé Cantor.

O Carnaval de Aracati segue até terça-feira, 13, com mais atrações musicais e atividades para os foliões curtirem, como a Arena Mela-Mela. A expectativa também é de que o público compareça à Praia de Majorlândia para brincadeiras de Carnaval.

O POVO