Com chuva, Carnaval das crianças é cancelado em Fortaleza

As chuvas que atingiram Fortaleza no início da manhã deste sábado, 10, impediram a realização do tradicional Carnaval das Crianças, no Passeio Público.



Devido às condições climáticas desfavoráveis, o evento teve que ser cancelado para a segurança dos presentes.

Com o cancelamento do evento, os ambulantes já iniciaram a guardar os produtos que seriam comercializados no local. O palco onde as atrações se apresentariam ficou encharcado e para evitar possíveis acidentes, sons e demais equipamentos ligados à energia foram desligados.

Anualmente os festejos no Passeio Público costumam atrair diversas famílias para o local. Este foi o caso de Marcela, 36, que trouxe o pequeno Gustavo de 1 ano e três meses para brincar carnaval pela primeira vez, mas foi surpreendida pela chuva.

“É bem frustrante. Seria meu primeiro carnaval pulando com meu filho, mas agora ele está morrendo de sono aqui e esperando a chuva passar”, conta a foliã.

Com informações da repórter Fabiana Melo

O POVO