Casal revela imagem de suposto disco voador flagrado na Argentina; VEJA FOTO

Durante suas férias na região norte da Argentina, nos arredores de San Pedro de Colalao, um casal de idosos alega ter capturado imagens de um objeto voador não identificado (OVNI), popularmente conhecido como disco voador. Rina Juárez e seu marido, René, estavam tirando fotos de pássaros quando avistaram o objeto misterioso pairando próximo a eles.





Inicialmente, confundiram o objeto com um pássaro preto, mas logo perceberam que não se tratava de um animal. René, o primeiro a notar a presença do estranho objeto, alertou sua esposa, que conseguiu fotografar o OVNI em formato oval à medida que se dirigia em direção às montanhas próximas.





As imagens do suposto disco voador foram compartilhadas em um fórum de ufologia no Reddit, rapidamente viralizando nas redes sociais. Capilla del Monte, localizada a aproximadamente oito horas de onde as fotos foram tiradas, é conhecida como um dos lugares no mundo com mais avistamentos de OVNIs. Na região, ocorre um festival anual de ufologia que celebra um evento ocorrido há 40 anos, quando uma misteriosa marca de 122 metros de largura por 64 de altura apareceu na grama de uma colina.





O casal Juárez, emocionado com a experiência, compartilhou as fotos com seus netos, que ficaram “maravilhados” com as imagens e a história das férias. “Eu precisava ver isso na minha vida”, comentou Rina Juárez. “Você tinha que ver para acreditar”, acrescentou ela, destacando a singularidade do encontro com o suposto disco voador. O caso adiciona mais uma história aos muitos relatos de avistamentos de OVNIs na região.





Com informações da Revista Monet.