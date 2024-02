URGENTE! Ex-prefeito de Forquilha tem suas contas reprovadas pelo TCE, se a Câmara de Forquilha manter ele ficará inelegível!

Na tarde desta sexta-feira, dia 02 de fevereiro de 2024, o ex-Prefeito de Forquilha, Gerlásio Loiola, enfrenta uma reviravolta em sua vida política ao ser confirmado como “Ficha Suja” após o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) emitir Parecer Prévio pela desaprovação de suas contas referentes ao exercício de 2016.





A sessão virtual do TCE, realizada em 29 de janeiro de 2024, contou com a maioria dos votos dos conselheiros, os quais consideraram as contas do ex-gestor como irregulares. A Relatora Designada, Conselheira Soraia Victor, conduziu a sessão e recomendou a desaprovação das contas, tornando Gerlásio Martins de Loiola inelegível.





O processo em questão, identificado pelo número 07045/2018-9, trata das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Forquilha, referentes ao exercício de 2016. O conselheiro Edilberto Pontes, relator do caso, emitiu parecer pela aprovação com ressalva, mas a maioria dos votos foi contrária.





A decisão do TCE coloca o ex-Prefeito Gerlásio Loiola na lista de “Ficha Suja”, o que impede sua candidatura a prefeito nas eleições de 2024. Agora, o processo segue para a Câmara Municipal de Forquilha, onde é crucial obter o apoio de 8 vereadores, totalizando 8 votos favoráveis, para reverter a situação. Caso contrário, a condição de “Ficha Suja” permanecerá, barrando suas aspirações políticas.





O ex-Prefeito terá que enfrentar o desafio político na Câmara Municipal, onde a votação determinará se ele continuará elegível ou se terá que lidar com as consequências de sua gestão anterior.





A população de Forquilha aguarda ansiosamente os desdobramentos desse processo, que impactará diretamente no cenário político local.





Fonte: Sobral Online