Falso massagista usava sessões grátis para passar a mão em mulheres

Na sexta-feira (2/2)Um falso massagista foi preso por importunação sexual contra funcionárias de lojas em Peruíbe, no litoral paulista. Conforme informação do Metrópoles, ele entrava em comércios da cidade e, a pretexto de oferecer demonstrações gratuitas de massagem, abusava das mulheres.





Segundo informações da polícia, um homem de 44 anos adotava uma abordagem enganosa ao entrar em lojas com atendentes mulheres. Ele alegava ser recém-chegado à cidade e estar estabelecendo um consultório de massoterapia e fisioterapia. Em seguida, oferecia massagens gratuitas para "demonstrar" suas habilidades.





As funcionárias que aceitavam a suposta "cortesia" acabavam sendo vítimas de abuso por parte desse homem. Durante as massagens, ele realizava toques impróprios nas partes íntimas das mulheres. A ação do suspeito em uma das lojas foi registrada pelas câmeras de monitoramento.





A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que o homem foi detido por volta da meia-noite de sexta-feira, no centro de Peruíbe, pelos policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da cidade. Posteriormente, ele foi conduzido à Delegacia Sede de Peruíbe, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.





