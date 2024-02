Mulher de 31 anos morre vítima de dengue no Piauí

Maria Crislayanne morreu vítima de dengue hemorrágica em Bom Jesus.

Uma mulher identificada como Maria Crislayanne Rodrigues da Silva, 31, morreu vítima de dengue hemorrágica neste domingo, dia 04, no Hospital Regional de Bom Jesus, a 603 km de Teresina.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Alvorada do Gurgueia, a mulher morava em Brasília e estava visitando familiares no Piauí. Segundo a família, Crislayanne contraiu a doença ainda em Brasília.





Ela chegou em Alvorada do Gurgueia com sintomas da doença, que rapidamente evoluiu, exigindo a internação da jovem no dia 30 de janeiro no Hospital Regional de Bom Jesus. No local, ela morreu no último domingo, dia 04. Crislayanne fazia o curso de técnica em Enfermagem.





Maria Crislayanne deixa marido e um filho de 10 anos. A Prefeitura de Alvorada do Gurgueia divulgou nota de pesar pelo falecimento da mulher no Piauí. “A gestão municipal e todos os servidores e colaboradores municipais, manifestam os mais profundos sentimentos de solidariedade à família e amigos. Que Deus, com sua infinita bondade, conforte todos neste momento de dor e saudade”, destacou, em nota, a Prefeitura de Alvorada do Gurgueia.





Fonte: Pi24h