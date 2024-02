VÍDEO: cantor de forró é preso em flagrante com grande quantidade de drogas; VEJA

Na última sexta-feira (2/2), a polícia de Manaus deteve um cantor de forró e produtor musical que estava em posse de 30 quilos de drogas. A prisão ocorreu no momento em que Ailton Lima Picanço realizava a entrega do entorpecente para Rafael Brasil, também conhecido como Rafinha, um traficante de drogas.





Conforme reportado pelo G1, as investigações apontaram que o cantor desempenhava um papel fundamental nas atividades criminosas de Rafael Brasil, que possui histórico de prisões anteriores relacionadas a receptação, adulteração e participação em roubos de veículos. Em 2019, ele foi um dos alvos da Operação Guilhotina.





Os agentes também revelaram que Rafinha já tinha sido detido previamente pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) por envolvimento em um assalto a residência de um empresário.





O delegado Cícero Túlio, encarregado do caso, informou ao site BNews que as investigações indicavam que Ailton estava envolvido na comercialização de drogas nas áreas norte, sul e centro-sul da capital amazonense.





“Estávamos no encalço de Ailton, e ontem [sexta-feira] nós tivemos a informação de que ele estaria transportando as drogas. Nós saímos em diligências e o localizamos em via pública. Na oportunidade, interceptamos o veículo que ele estava e durante a abordagem foram encontrados diversos tabletes de skunk”, detalhou.





Conforme informações da polícia, os materiais ilícitos foram apreendidos no veículo conduzido pelo cantor. Entre as substâncias apreendidas, estavam vários tabletes de skunk, uma variedade de maconha, cujo valor foi estimado em R$ 200 mil. Além disso, foram localizados dois carregadores e 30 munições íntegras.





Ailton Lima Picanço enfrentará acusações de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ele será submetido a uma audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.





