Segundo informações, quatro indivíduos armados com pistolas tentaram expulsar uma família de sua residência no bairro Dom Expedito, nas proximidades da igreja, que fica nas proximidades do Centro Universitário Inta/UNINTA.





Ressalta-se que, quase diariamente criminosos efetuam disparos de arma de fogo em via pública no referido bairro.





O fato aconteceu na noite de domingo (4), por volta das 21h30.





A Polícia Civil irá investigar o caso.