Motociclista morre após grave acidente na BR-222, em Frecheirinha/CE

A vítima teve morte imediata após colidir com um carro frontalmente.

Um homem, até o momento não identificado, morreu após um grave acidente, registrado na manhã desta segunda-feira (5), na BR-222, em Frecheirinha, na região norte do Ceará.





De acordo com informações de motoristas que passavam pelo local, a vítima conduzia uma motocicleta e colidiu frontalmente com um veículo Corolla prata. O homem se chocou no para-brisa do carro e foi arremessado para o outro lado da rodovia. Ele teve morte imediata.





Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o trânsito na área do acidente. A Perícia Forense também foi acionada para o local.





Fonte: Sobral Portal de Notícias