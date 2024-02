Pavimento superior do Mercado Central de Sobral reabre as portas dia 15 de fevereiro

Prefeito Ivo Gomes levou praticamente todo seu secretariado para acompanhar os últimos detalhes para entrega do piso superior do Mercado Central de Sobral, que passou por uma completa reforma, e deverá ser entregue nos próximos dias aos permissionários, que estiveram reunidos com Ivo, que explicou as novas regras de ocupação do espaço, que ficou mais fresco, mais arejado e mais iluminado.





Na quarta-feira de cinzas (14/2), a rua Desembargador Moreira será reaberta para trânsito de veículos e, na quinta-feira (15/2), os comerciantes da área de confecções já poderão abrir seus novos boxes para sua clientela!





DETALHE





As obras da parte inferior do Mercado seguem agora um ritmo mais acelerado, com 100% da equipe de trabalho focada na reforma da área destinada a peixes e carnes, que não terá necessidade de retirada dos permissionários.





(Sobral em Revista)