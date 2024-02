“Izolda não será candidata a cargo algum em nenhuma cidade”, avisa Veveu

Marido da ex-governadora Izolda Cela, o ex -prefeito de Sobral Veveu Arruda (PT) disse no último sábado (3), que Izolda não deverá ser candidata na eleição municipal de 2024.





Neste domingo (4), a ex-governadora se filiou ao PSB, o que iniciou especulações sobre a possibilidade de uma candidatura dela à Prefeitura de Fortaleza ou de Sobral. Também foi citada para a Prefeitura de Caucaia, após Vitor Valim (PSB) desistir da reeleição.





“Izolda não será candidata a nenhum cargo eleitoral em nenhuma cidade, seja Fortaleza ou Sobral. Ela está muito motivada e entusiasmada no serviço no MEC ao lado do ministro Camilo, sob a liderança do presidente Lula, a quem ela muito admira e respeita, servindo ao Brasil, numa área tão estratégica como a educacional”, diz Veveu.





O ex-primeiro-cavalheiro destaca que a fala tem base no que ele tem ouvido da própria Izolda, que atua hoje como secretária executiva do Ministério da Educação – função que é uma espécie de “número 2” do ministro Camilo Santana (PT) na pasta.





(Sobral Portal de Notícias)