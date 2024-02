Mulher é detida por ter relações com dois adolescentes em hotel após brigar com o marido

Na última quinta (1/2), uma mulher foi presa após ter feito sexo ilegal com dois adolescentes de 15 anos, ao mesmo tempo, em um hotel de Roseville (Minnesota, EUA), no mês passado.





Allison Leigh Schardin, de 38 anos, encontrava-se em período de férias com seu marido e filhos no mesmo hotel onde, conforme alegação em uma denúncia criminal, também estava hospedada uma equipe masculina de hóquei do Colorado participando de um torneio.





A garçonete, que passava por crise no casamento, começou a conversar com os adolescentes, ambos membros da equipe, na banheira de hidromassagem de um hotel na noite de 14 de janeiro, e disse-lhes que ela e o marido estavam tendo problemas conjugais, segundo o “Star Tribune”. Ela chegou a perguntar se eles tinham preservativos.





Depois que os adolescentes se retiraram para seus respectivos quartos, Allison utilizou o Snapchat para comunicar a um deles que acabara de ter uma discussão com o marido e expressou o desejo de ir ao quarto dele. O jovem concordou com o pedido.





Na suíte, onde estavam três atletas juvenis, a americana chegou a dizer que eram jovens o suficiente para serem seus filhos, segundo o “Pioneer Press”. Ela, então, começou a falar sobre “sexo e outras coisas”, perguntando se eles eram sexualmente ativos e depois foi para a cama com dois dos adolescentes. O terceiro ficou assistindo.





Os adolescentes que participaram da atividade sexual alegaram terem se sentido pressionados, resultando em sua decisão de pedir que a outra pessoa deixasse o local.





Posteriormente, a mulher em questão compareceu a um dos jogos de hóquei dos jovens e enviou uma mensagem para eles após seu retorno ao Colorado, conforme relatado pela polícia. Os pais dos atletas foram responsáveis por denunciá-la.





Não há informações sobre o estado civil atual de Allison. Ela enfrenta acusações de dupla agressão sexual.





Com informações de Extra/Globo