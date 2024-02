Mulher pede divórcio após marido mudar destino da lua de mel

Um casal de Bhopal, Índia, está enfrentando uma crise matrimonial após a esposa solicitar o divórcio, alegando que o marido alterou de última hora o destino da lua de mel. Inicialmente planejada para ser em Goa, o marido optou por mudar a reserva para Ayodhya, uma localidade no interior. Apesar de não expressar desagrado durante a viagem, a noiva, cuja identidade não foi revelada, decidiu dar entrada no pedido de separação ao retornar.





Na petição, ela argumenta que o marido possui uma boa renda e que não seria um peso financeiro aproveitar um momento tão importante do casal em um local mais caro e agradável, adequado para um evento tão íntimo.





Por outro lado, o marido defende sua decisão, alegando que a mudança nos planos tinha o propósito de permitir que o casal visitasse um recentemente construído e renomado templo hindu em Ayodhya. Esse templo ganhou destaque na mídia após a participação do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na cerimônia de inauguração.





O juiz encarregado do caso encaminhou o casal em crise para a seção de aconselhamento matrimonial como última tentativa de evitar a dissolução do casamento. Além da questão da lua de mel, a esposa também reclama de falta de atenção por parte do marido, alegando que ele prioriza a família em detrimento dela, tornando a situação ainda mais complexa, conforme relato do “India.com”.





Via Terra Brasil Notícias