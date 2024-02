Grávida é picada por cobra, dá a luz e morre horas depois

Uma jovem de 25 anos que estava grávida de sete meses foi picada por uma cobra venenosa. Ela ficou internada por quatro dias, deu à luz e morreu horas depois do parto. O caso foi registrado em Camarões e publicado recentemente na revista médica New England Journal of Medicine.





Segundo a publicação, a jovem, que não teve a identidade divulgada, deu entrada no pronto-socorro com sangramento vaginal, dor abdominal, fadiga e dormência nas pernas.





A mulher relatou que foi picada pela cobra enquanto caminhava com a família. O animal morto foi levado ao hospital para ajudar na identificação. De acordo com o documento, a cobra que picou a jovem foi a víbora-tapete, uma das mais venenosas da região.





A jovem recebeu dois frascos de antiveneno assim que deu entrada no hospital. No quarto dia de internação, a paciente deu à luz um menino vivo e saudável.





Apesar do tratamento com soro antiveneno e transfusão de sangue, a paciente morreu horas depois do parto.





Segundo o artigo, as picadas de cobra em pacientes grávidas são uma ocorrência rara, mas quando ocorrem estão associadas a morbidade e mortalidade substanciais tanto para a mãe quanto para o feto.





As complicações podem incluir hemorragia pré-parto, coagulopatia, aborto espontâneo, trabalho de parto prematuro e lesão renal.





Com informações RIC