Veja o que abre e o que fecha em Sobral no carnaval

O feriadão de carnaval vai alterar o funcionamento de lojas do Centro e bancos em Sobral. A maioria das lojas de rua, por exemplo, não vão abrir no carnaval. Os bancos só retornam ao atendimento na quarta-feira (14/1). Tanto os supermercados como também os postos de combustíveis vão ficar à disposição dos clientes. Confira:





Lojas do Centro





As lojas de rua não vão abrir durante o carnaval. Mas, os lojistas podem individualmente abrir seus estabelecimentos, porém podem tratar com o sindicato dos trabalhadores.





Supermercados





Os supermercados funcionam normalmente durante o carnaval, segundo a Associação Cearense de Supermercados.





Farmácias





As farmácias também funcionam normalmente, informou o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Estado do Ceará.





Padarias





No período de carnaval as padarias poderão funcionar normalmente. Ficando o funcionamento a critério de cada estabelecimento, segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan).





Postos de combustível





O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará informa que os postos de combustíveis vão funcionar normalmente em todo o estado.





Enel





Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Ceará, que pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pelo site da companhia, pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbr) e Twitter (@enelclientesbr) ou ainda pela Central de Atendimento (0800 285 0196).





Os clientes podem ainda falar com a Enel através do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608. A atendente virtual Elena irá atender, ingressando serviços como falta de energia, consulta de débitos, envio de 2ª via da conta e respondendo às perguntas mais frequentes.





Bancos





Agências bancárias não abrem para atendimento na segunda-feira (12) e terça-feira (13). Caixas eletrônicos estarão disponíveis para saques. O atendimento retorna ao normal após o meio-dia de quarta-feira (14).





Correios





Na sexta-feira (9) e no sábado (10), os Correios funcionam normalmente. Na segunda-feira (12) e na terça-feira (13), não haverá atendimento nas agências. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira (14), com agências abertas a partir das 12h.





Metrofor





As linhas de Metrô e VLTs terão funcionamento no sábado, segunda, terça e quarta-feira de carnaval. No sábado e na segunda-feira, os horários dos trens serão os mesmos realizados diariamente, em todas as linhas – na capital e no interior do estado.





Na terça-feira, feriado de Carnaval, os trens de Sobral e Cariri não circulam.





Na quarta-feira de cinzas, o funcionamento de todas as linhas, na capital e no Interior, inicia a partir das 11h e segue a programação normal até o fim do horário de cada linha.





