OAB inaugura Sala no 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Sobral

Com a presença do presidente estadual da OAB, Erinaldo Dantas, o presidente da seccional Sobral, Ezio Azevedo, entregou nesta quarta-feira (7/2) a mais nova Sala OAB destinada ao trabalho dos advogados sobralenses. Dessa vez no 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Sobral, recém inaugurado na Universidade Estadual Vale do Acaraú. A nova Sala leva o nome da advogada – Dra. Maria de Fátima Lemos Moreira, e marca um avanço notável para a comunidade advocatícia na região Norte, fortalecendo ainda mais sua presença e excelência.